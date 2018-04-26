بالأسماء: الاشتراكي يعمّم على مناصريه كيفية توزيع الصوت التفضيلي

مع انطلاق العملية الانتخابية في بلاد الاغتراب, عمّم الحزب الاشتراكي على مناصريه ومحازبيه المنتشرين في الخارج كيفية توزيع الصوت التفضيلي وفق الدوائر. وجاء التوزيع على الشكل التالي:
– دائرة الشوف – عاليه: التصويت للائحة المصالحة
ناخبو منطقة الشوف الأعلى: الصوت التفضيلي للأستاذ نعمة يوسف طعمة.
ناخبو منطقة اقليم الخروب: الصوت التفضيلي للدكتور بلال أحمد عبدالله.
ناخبو قضاء عاليه: الصوت التفضيلي للأستاذ راجي نجيب السعد.
– دائرة بعبدا: التصويت للائحة وحدة وانماء بعبدا
ناخبو الدائرة: الصوت التفضيلي للرفيق هادي محمد رفيق أبو الحسن
– دائرة البقاع الغربي وراشيا: التصويت للائحة المستقبل للبقاع الغربي وراشيا
ناخبو الدائرة: الصوت التفضيلي للرفيق وائل وهبة أبو فاعور
– دائرة بيروت الثانية: التصيت للائحة المستقبل لبيروت
ناخبو الدائرة: الصوت التفضيلي للرفيق فيصل عفيف الصايغ
– دائرة حاصبيا مرجعيون: التصويت للائحة الأمل والوفاء
ناخبو الدائرة: الصوت التفضيلي للأستاذ محمد أنور الخليل