لافروف يلتقي نظيره الأردني في سوتشي

أفادت الخارجية الروسية اليوم الخميس، بأن الوزير سيرغي لافروف سيبحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الوضع جنوبي سوريا في الـ3 من مايو المقبل في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم: “سيبحث الجانبان مواضيع متعددة على رأسها الأزمة السورية، وبالأخص الوضع في جنوبي سوريا ووقف التصعيد هناك وفقا للاتفاق بهذا الخصوص بين روسيا والولايات المتحدة والأردن”.

ووقعت على اتفاق وقف التصعيد في جنوبي سوريا كل من روسيا والولايات المتحدة والأردن في يوليو 2017، ليشرف مركز مشترك في عمّان على تنفيذه ويراقب وقف إطلاق النار، ويتابع التطورات بشكل دائم عن طريق آليات عمل متفق عليها لرصد أي انتهاكات والتعامل معها وفقا للاتفاق.