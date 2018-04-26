دبي.. السجن 3 سنوات لتوأم بريطاني لاعتدائهما بالضرب على شرطية

يواجه توأم من بريطانيا عقوبة السجن بعد اتهامهما بالاعتداء على شرطية وشتمها في مكان عام في دبي، وهما تحت تأثير الكحول.

وفي 4 أغسطس من العام الماضي، ألقي القبض على المحاميتين البريطانتين ألينا وساشا باركر، وهما في حالة سكر شديد، حيث كانتا تتصرفان بصورة غير منضبطة.

وقالت الشرطية التي اعتدي عليها، إن الفتاتين هجمتا عليها فجأة وطرحتاها أرضا، دون وجود سبب لذلك، أثناء محاولة اعتقالهما. ووُجهت لهما 3 تهم قضائية عقب الحادثة، وهي: “إهانة الشرطة، واعتداء على شرطي، ومقاومة الاعتقال”. وما تزال الفتاتان تنفيان حدوث ذلك، في المحكمة.

ومما يعقد القضية القانونية أكثر، هو تعرض الشرطية للإصابة بالرأس والرسغ أثناء قيامها بواجبها، أي أن القضية لم تنته بإهانة الشرطة لفظيا وحسب.

ويعمل التوأم في شركة قانونية في دبي، وهما نشطتان جدا في الأوساط الاجتماعية هناك.

كما شكل الخبر مفاجأة في دبي، حيث تندر حالات الاعتداء على رجال القانون في الإمارات العربية المتحدة.