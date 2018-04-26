إغلاق أحد أخطر المواقع الإلكترونية في العالم!

تعاونت وكالة “يوروبول” مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا لإغلاق موقع “Webstresser.org”، المصنف كأحد أخطر المواقع التي تساعد على انتشار الهجمات السيبرانية في العالم.

ووفقا لموقع “Bleeping Computer”، فإن “Webstresser” كان يعتبر مخدما كبيرا لتوفير هجمات DDoS الإلكترونية، والتي استخدم بعضها لمهاجمة أنظمة البنوك في بريطانيا.

كما يعتقد الخبراء في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن “قراصنة الإنترنت استغلوا الموقع المذكور لتنفيذ هجمات إلكترونية على العديد من البنوك والمؤسسات المالية عام 2017، والتي كبدت البنوك حينها خسائر مالية فادحة”.

وتشير المعلومات إلى أن ضباط حماية القانون في بريطانيا ألقوا القبض على 6 أشخاص، يشتبه بانتمائهم إلى مجموعة تستغل الموقع المذكور لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ويستفيدون من خدمات الموقع مقابل “14.99” دولار فقط.