بالصور.. اقتراع اللبنانيين في دبي

شهدت صناديق الاقتراع في دبي في الامارات العربية المتحدة اقبالا كثيفا في الأقلام العشرة، حيث حضر المواطنون اللبنانيون المقيمون في الامارة، قبل السادسة صباحا بتوقيت بيروت، السابعة بتوقيت الامارات موعد فتح صناديق الاقتراع، لممارسة حقهم الديمقراطي في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وامتلأ الموقف المخصص لركن السيارات منذ الصباح الباكر، وسط حراسة أمنية نفذتها شرطة دبي حول القنصلية اللبنانية وعند مدخلها، وقد عبر المواطنون عن فرحتهم بالاقتراع.

وأشارت الى ان المقترع الذي لم يرد اسمه على لوائح الشطب، تواصل مع القنصلية التي تأكدت من ادراج اسمه وطلبت منه الحضور للادلاء بصوته.

وحضر بعض اللبنانيين الذين لم يسجلوا أسماءهم الى أقلام الاقتراع، للاطلاع فقط على سير العملية الانتخابية التي تحصل للمرة الاولى خارج بلدهم.

يشار الى انه حتى الساعة بلغ عدد المقترعين في دبي 302.



