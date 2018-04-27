«الأحباش» يحتجّون على توزيع الناخبين في ألمانيا

علمت «الأخبار» أن مرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) عن المقعد السنّي في دائرة بيروت الثانية عدنان طرابلسي اعترض لدى وزارة الخارجية اللبنانية على طريقة توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع. وقالت مصادر الجمعية «إننا تفاجأنا بأن عدداً من مناصرينا، لا سيما في ألمانيا، وردت أسماؤهم في مراكز اقتراع تبعد عن أماكن إقامتهم حوالى ٤٠٠ كلم، علماً بأنهم تقيّدوا بشرط التسجيل المسبق، وهناك مراكز اقتراع تبعد عنهم أقل من ٤٠ كلم. وعلى سبيل المثال، هناك ناخبون مقيمون في منطقة هانوفر، تبلغوا أن عليهم الذهاب الى فرانكفورت للتصويت. وهذا أمر غير مقبول».

ولفتت المصادر إلى أن مناصري «جمعية المشاريع» يشكلون غالبية بين الجالية اللبنانية في المانيا، «وفي وقت أكدت فيه السفارة اللبنانية في ألمانيا لنا عدم مسؤوليتها عما حصل، أبلغتنا وزارة الخارجية اللبنانية أن من يتولى توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع هو وزارة الداخلية». في هذا الإطار، علّقت مصادر «المشاريع» بالقول «كيف يكون الشخص نفسه (وزير الداخلية نهاد المشنوق) هو الخصم والحكم؟»، ووضعت ما يحصل «في خانة محاولة تزوير الانتخابات، ويطرح علامات استفهام، وقد يؤدي إلى قلب حسابات كثيرة في المعركة الانتخابية».