في زغرتا.. «القوات» بلا حلفاء

قبل أيام من موعد الانتخابات النيابية، انسحب المُرشح على لائحة القوات اللبنانية قيصر معوض من الانتخابات. مُرشح قضاء زغرتا، الذي فضّل سابقاً التحالف مع «القوات» على تشكيل لائحة مع مجموعة من المستقلين، توهّم أنّ قيادة معراب ستُخصّصه بأصواتها التفضيلية، علماً بأنّ لـ«القوات» مُرشحاً حزبياً في زغرتا هو ماريوس بعيني، إضافةً إلى اعتقاد معوض أنّ «القوات ستُسهم في المصاريف الانتخابية»، بحسب مصادر مُتابعة. أمّا ولم يتحقق هذان الشرطان، فقد انسحب قيصر معوض من اللائحة.

خصوم الطبيب يُقدّرون أنه «في حالته القصوى، سيُخسّر اللائحة قرابة ألف صوت». وبعد موقف معوض، اتجهت الأنظار صوب حركة اليسار الديمقراطي في قضاء الكورة. المُرشّح جورج منصور أكدّ عدم انسحابه من المعركة. وبحسب المصادر المتابعة، فإنّ «الكتائب واليسار الديمقراطي يُعوّلان على احتمال فوز القوات بـ٤ مقاعد، وخسارتها في البترون، ما سيرفع حظوظ فوز جورج منصور أو ألبير اندراوس».