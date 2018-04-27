الحريري: اقترعوا بكثافة

أقام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء أمس في “بيت الوسط”، مأدبة عشاء على شرف مجموعة من الشباب البيروتي، وألقى كلمة شدد فيها على “أهمية الاقتراع بكثافة في السادس من أيار المقبل، والدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تجديد الحياة السياسية وتبوؤ المراكز الريادية ومواكبة الحداثة والتطور في العالم والنهوض بالوطن نحو الأفضل”.

وقال: “هذه المرة تجري الانتخابات على أساس قانون جديد يختلف عن القانون الأكثري السابق، ولذلك لا بد لكل مواطن أن يمارس واجبه في الاقتراع لاختيار من يمثله في المجلس النيابي المقبل، لأن عدم التصويت سيتيح للآخرين إيصال مرشحين لا يعبرون عن توجهات بيروت وقرارها”.