سفير لبنان الدوحة: عدد المقترعين حتى العاشرة صباحا بلغ 237 ناخبا

25 دقيقة ago - 11:01 صباحًا
25 دقيقة ago
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