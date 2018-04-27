خبر سار لـ “السيارات غير الملوّثة للبيئة”

أعلن وزير البيئة طارق الخطيب، أنه بناءً على اقتراح وزارة البيئة، تضمّن قانون الموازنة العامة 2018 رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 تحفيزات بيئية تتعلق بإعفاء السيارات الجديدة غير الملوّثة للبيئة من بعض الرسوم، سواء كانت تعمل على الكهرباء (EV) أو السيارات الهجينة (Hybride).

وأوضح أن المادة 55 من هذا القانون نصّت على:

* تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة الخصوصية لتصبح 20% فقط.

* تخفيض الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي المتوجب للخزينة على السيارات الهجينة العمومية لتصبح 10% فقط، وإعفائها من رسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى.

* إعفاء السيارات الكهربائية الخصوصية كلياً من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي.

* إعفاء السيارات الكهربائية العمومية كلياً من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم التسجيل ورسوم الميكانيك عند تسجيلها للمرة الأولى.

كما أعلن وزير البيئة ” أن قانون حماية نوعية الهواء رقم 78 تاريخ 13/4/2018 الذي أقرّه المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة يأتي مكملاً لقانون حماية البيئة في لبنان رقم 444/2002، وهو يهدف إلى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال إدراك تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، ورصده وتقييمه والوقاية منه وضبطه ومراقبته “.

تجدر الاشارة الى أنه يمكن الاطلاع على القانون على الموقع الالكتروني لوزارة البيئة وفي الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/4/2018.