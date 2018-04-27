حمادة: “أفتخر بأن ملف البواخر لم يمر”

قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في حديث اذاعي، تعليقا على اقفال موضوع البواخر، عقب جلسة مجلس الوزراء امس، “افتخر باننا في آخر جلسات هذه الحكومة الصعبة لم يمر ملف البواخر”.

واوضح انه ” لم يتخذ اي قرار نهائي بشأن ملف الكهرباء في كل بنوده ورحل الى الحكومة والمجلس المقبلين”.

واكد ان طرح هذا الملف هو “عملية انتخابية من جهة ولها روائح فضائحية من جهة ثانية”، مشددا على ان ” الجميع، بمن فيهم ارباب عملية البواخر، اقتنعوا ان الرأي العام اللبناني لا يتحمل بأن عهد التيار الوطني الحر في وزارة الطاقة الذي استمر 11 عاما، لم يتوصل الى حل للكهرباء سوى البواخر”.

واضاف: “يريدون احادية القرار. ونسأل أين مجلس ادارة الكهرباء الجديد المسؤول الذي يطالب المجلس النيابي بتشكيله منذ 10 سنوات؟”.

واشار حمادة الى ان “وزير الطاقة لم يأخذ برأي اي من مجلس الادارة او ادارة المناقصات او حتى مجلس الشورى الدولة”.