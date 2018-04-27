معكرونة كيم توحّد الكوريتين

زاد الطلب على معكرونة نينغ ميون الكورية الشمالية الباردة في سيئول بشكل مفاجئ، بعد أن أحضر زعيم كوريا الشمالية المعكرونة الشهيرة معه إلى القمة التاريخية ليضيف بها نظيره الجنوبي.

وذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء أن مطعما متخصصا بتقديم المعكرونة الباردة نينغ ميون ويقع في ضواحي سيئول، قد اكتظ بالزبائن لدرجة أنه تشكلت طوابير طويلة من الزبائن أمامه عند موعد الغداء اليوم الجمعة، حيث تشتهر وجبات هذا المطعم بمذاقها المماثل لوجبة نينغ ميون التي تقدم في مطعم كوري شمالي مشهور.

وقال أحد الزبائن، إنه يستمتع بتناول نينغ ميون في العادة، ويريد أكلها خاصة في هذا اليوم التاريخي، الذي يعقد فيه لقاء القمة بين الكوريتين، وسيتم فيه تقديمها ضمن قائمة الأطعمة على مأدبة عشاء زعيمي الكوريتين.

وقبل لقاء القمة، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إنه أحضر معه المعكرونة الباردة، ويتمنى أن يستمتع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بتناولها.