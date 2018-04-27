جعجع: بدنا 500 سنة لنعمل يلي عملو باسيل

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إننّا “فخورون بإقتراع المنتشرين وهذه ثمرة نضال عشرة أعوام وفي النهاية حصلنا على هذا الحق. هناك شائبة غير مقصودة لكنها كافية للطعن بالعملية الإنتخابية وهي عملية نقل أسماء نضعها برسم وزارة الداخلية. أتمنى على المنتشرين الذين لا يستطيعون القدوم إلى لبنان تسجيل أسمائهم في المرة المقبلة”.

وأضاف جعجع خلال متابعته سير العملية الإنتخابية في الدول العربية من معراب أنّه “على الرغم من السيئات التي يمر بها لبنان، يعيد مشهد الانتخابات الأمل إلينا. نعم هناك تسريبًا للداتا لكن أعتقد أنها لن تفيد الجهة المسرب إليها لأن اللبنانيين يدركون ماذا يفعلون وكيف يصوتون”.

وأكّد: “بدنا 500 سنة وما منقدر نعمل يلي عملو الوزير باسيل ومعو حق، لا نستطيع ان نعمل ما فعله لأننا أصلا لا نريد ذلك”.

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، الثلاثاء الماضي، إنّنا “بمقارنتنا مع غيرنا يمكن للناس ان يحاسبوا من لم يفعل سوى الكلام وما انجزناه هو اكثر بكثير من غيرنا واقل بكثير مما نريد”.