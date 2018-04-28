أسرار الصحف اللبنانية الصادرة السبت 28-4-2018

النهار

ليس على قدّها

كشف مرشّح بعدما أعلن انسحابه من السباق الانتخابي انها معركة أموال وهو ليس على قدّها.

شيخ الأزهر

علم أن زيارة لشيخ الأزهر أحمد الطيّب إلى لبنان لا تزال قائمة بعدما كانت مرتقبة في وقت سابق، وستحصل بعد شهر رمضان على أن تكتسب أهميّة كبيرة في العلاقات بين الطوائف.

“قنص” لوائح

تبيّن أن لوائح انتخابيّة أُلّفت لا للفوز بل لأخذ أصوات من طريق لوائح أخرى.

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الجمهورية

إعتبر نائب في تكتل بارز أن أحد الوزراء المرشحين الى الإنتخابات النيابية إستغلّ مركزه وسخّر كل مقدرات الدولة لكَسب الأصوات من داخل لبنان وخارجه.

فيما شكا وزير سيادي من الكلفة الإعلانية العالية وعدم ظهوره في الإعلام تبيّن أنه ظهر في ثلاثة برامج حوارية كلفتها أكثر من مليون دولار.

لاحظت أوساط متابعة للعملية الإنتخابية في الخارج أنه لم يُفتح أي قلم في إحدى الدول العربية لأن عدد المسجّلين للإقتراع لم يبلغ 200 شخص.

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البناء

خفايا

نبّهت أوساط سياسية من استخدام قوى حزبية، بعض المجموعات الإرهابية من جنسيات غير لبنانية لإحداث بلبلة أمنية قرب مدينة كبيرة تحتدم فيها المنافسة الانتخابية، وتظهر لائحة أحد الأقطاب الوطنية تقدّماً على لائحة القوى المُشار إليها، بحيث ترسخ هذا القطب كفاعلية سياسية وشعبية أساسية في المدينة خلال المرحلة المقبلة وأفول نجم القوى التي سيطرت على المدينة منذ حوالى ثلاثة عقود.

كواليس

تساءلت مصادر دبلوماسية في دولة عظمى معنية بالأزمة الكورية عما إذا كان بمستطاع واشنطن معاكسة وجود تيار واسع شعبياً في كوريا الجنوبية واليابان راغب في التطبيع مع كوريا الشمالية بعدما عاش مناخات الرعب النووي، ويرى مبادرتها فرصة يجب ألا تضيع ويفرض حضوره على حكوماته بقوة، وقالت إنّ هذا المدّ الشعبي السلمي يجب اعتباره أحد عناصر صناعة المسار التفاوضي مع كوريا الشمالية.

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اللواء

غمز

يلاحظ الخبراء الانتخابيون أن اقتراع المغتربين هو قضية، كأنها تخص فقط التيار الوطني الحر وأطرافاً مسيحية أخرى!

لغز

ارتفعت كلفة الإطلالات التلفزيونية إلى معدلات غير مسبوقة، مع إغراء الشاشة، وضعف الاستخدام الشعبي لتطبيقات التواصل.

همس

تمكّن مسؤول كبير من تجاوز نقطة خلافية مع مرجع آخر، ذات حساسية دولية وإقليمية.

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المستقبل

يقال

إنّ أوساطاً سياسية ترصد مدى انسحاب التحالفات الانتخابية القائمة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، والشكل الذي ستتخذه العلاقات بين الأفرقاء في المجلس النيابي الجديد في ضوء خارطة التحالفات المرتقبة وما إذا كانت ستشمل كل الملفات أم كل ملف على حدة.