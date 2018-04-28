حميد: همنا حماية لبنان من الاخطار الخارجية

نظمت الماكينة الانتخابية لحركة “امل” في قضاء بنت جبيل لقاء في تبنين جمع اللجان الانتخابية والتنظيمية في قضاء بنت جبيل، في حضور النائب علي بزي وأعضاء الماكينة الانتخابية وقيادات المناطق.

تحدث النائب ايوب حميد عن اهمية الاستحقاق الانتخابي واهدافه الوطنية، وقال: “أننا في السادس من ايار سنكون أمام يوم وطني نعمل فيه باخلاص ومسؤولية وطنية من اجل عملية ديموقراطية راقية تعبر عن اصالة الانتماء لهذه الارض وأهلها وأدائها الراقي المعهود جهاديا وسياسيا وانتخابيا”.

واثنى على جهد اللجان وعملها وسهرها على انجاز التحضيرات والترتيبات اللازمة، وأكد “أن حركة أمل وحلفاءها لا تعمل لمكاسب فئوية او حزبية او مناطقية بل تعمل من خلال هذا الاستحقاق لتحمي لبنان وخياراته السياسية ضمن اقليم متفجر وعالم غارق في الصفقات والتسويات على حساب حقوقنا وقضايانا، وحساب الشعوب التي تناوب على معاناتها العدوان الصهيوني والتكفيري”.

واضاف: “اننا مدعوون لانتاج حال سياسية طليعية تتحمل مسؤولياتها أمام هذه الأخطار المحدقة”.

وختم حميد: واهم ومخطىء من يعتبر أن أقصى طموحنا ورهاننا مقعد نيابي او موقع سياسي، بل الهم والهاجس ان نحمي لبنان من الاخطار الخارجية ومن مفاعيل اللغة الانتخابية التي تجاوزت حدود التنافس الديموقراطي الحضاري الى حدود التخوين والالغاء واحياء العصبيات من اجل مكاسب عابرة يكون الخاسر فيها الوطن”.