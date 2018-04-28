جنبلاط: مستاء من التشنّج الانتخابي

وصف رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط انتخابات المغتربين بالجيدة، وقال لـ”الجمهورية” “إنتخابات المغتربين مؤشر جيد، لأنه في نهاية الامر باتَ هؤلاء يتمكنون من الانتخاب”.

وأعرب جنبلاط عن استيائه من “الخطاب الذي يشيع جواً متشنّجاً عشية الانتخابات”، آملا في ان “ينتهي هذا الخطاب بعد الانتخابات، ومع تشكيل حكومة جديدة. فإعادة جَمع البلد مسؤولية مشتركة بين الجميع”.

وقيل لجنبلاط ان هناك من يطرح فكرة دخول الفرقاء في حوار بعد الانتخابات، فقال “انا من المنادين دائماً بالحوار، ولطالما قلت ان الحوار هو الطريق لأي حل. هناك حاجة كبرى لإنهاء المناخ السائد، خصوصاً ان بعض الخطاب الذي صدر، ويصدر خلال هذه الفترة، هو خطاب متشنّج وغير ايجابي، ومن الضروري وقفه”.