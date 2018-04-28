بالصوت… عبد الرحيم مراد يهدد المفتي الميس: أنا “رب” المؤسسات.. والدم برقبتك!

بعد انتشار صور السرايا المسلحة في البقاع الغربي وراشيا في وسائل الاعلام، انتشر تسجيل صوتي للمرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا عبد الرحيم مراد، في جلسة خاصة، يتوعد فيه مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، في سياق حديث عن النزاع القانوني حول شرعية المؤسسات التي يرأسها، والمشيدة على أرض الوقف.

ومما يقوله مراد في التسجيل الصوتي :”قلت للمفتي أن أي جرح قد يحصل في المنطقة سيكون الدم في رقبتك”، مضيفاً :”نحن نقول أنه كما للكعبة رب يحميها. نحن رب هذه المؤسسات، ولن نسمح لأحد أن يمسها بأي صيغة، لا لبنانياً ولا عربياً ولا دولياً”.