مصدر سوري: أحزاب لبنانية بثت اجواء سلبية لمنع اللاجئين من العودة

كشف مصدر سوري لـ”النشرة” أن موقف ​سوريا​ من مؤتمر ​بروكسل​، تم اعلامه للجانب ال​لبنان​ي، موضحا ان دمشق كانت ولازالت مرحبة بعودة ​اللاجئين​ السوريين من لبنان الى وطنهم سوريا وعلى استعداد لاستقبالهم وتسوية اوضاع من يتطلب وضعه ذلك.

وشدد على ان بيان بروكسل لن يؤثر على مسألة اللاجئين ما دام هناك تنسيق لبناني سوري في هذا الشأن، واستغرب رفض بعض القوى السياسية في لبنان التتسيق مع سوريا فيما يتم التعامل بعدد كبير من الشؤون بين البلدين. ولفت المصدر الى ان السلطات السورية وعبر وزارة المصالحة حاولت لمرات عدة اعادة السوريين الى سوريا لكن احزاب معروفة في لبنان بثت اجواء سلبية لمنعهم من عودتهم.