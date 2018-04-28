الصدر يحذر من استغلال سمعة “الحشد الشعبي” 

حذر الزعيم الديني مقتدى الصدر إحدى الكتل الشيعية المشاركة في الانتخابات النيابية في العراق، من استغلال اسم “الحشد الشعبي” والجهاد ضد تنظيم “داعش” في دعاياتها الانتخابية.

وجاء تحذير الصدر هذا في رد على سؤال لأحد أنصاره عن موقفه تجاه ترجيح قيس الخزعلي الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” أن يحل تحالف “سائرون” المدعوم من التيار الصدري رابعا في الانتخابات النيابية المنتظرة في البلاد.

وقال الصدر: “أستغل سؤالك هذا لأوجه النصيحة لكتلة الفتح. أتابع بعض مقاطعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدعايات الانتخابية التي تستغل اسم “الحشد” والجهاد ضد الدواعش من أجل كسب الأصوات.. خصوصا وأن أغلبهم لا يملك غير ذلك تاريخا مشرفا مع الأسف”.

واعتبر الزعيم الديني ذلك “عصيانا واضحا” لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وأضاف: “لا أظن أن أي عاقل يقبل زج الجهاد والمجاهدين واسمهم في السياسة…. ولا فضل للميلشيات الوقحة على الإطلاق” في الانتصار.

يذكر أن كتلة “الفتح المبين”، يترأسها هادي العامري الأمين العام لمنظمة “بدر”، وتضم نحو 20 كيانا سياسيا بينها “بدر” و”العصائب”.

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