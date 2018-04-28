بري: لن ندفن رؤوسنا بالرمل لتمرير أي مشروع يتصل بالتوطين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له عبر شاشة خلال إحتفال “عهد القسم” في صور أنه “أنا اللبناني جداً أقول لكم أن نبيه بري والمرشحين على لوائح الأمل والوفاء نؤكد أننا لن ندفن رؤسنا في الرمل لتمرير أي مشروع يتصل بالتوطين مقابل كل دولارات الأرض وسنبقى ندعم حق العودة للسوريين والفلسطنيين”، مضيفا:”نؤكد رفضنا لأي شروط تضعها المؤتمرات لمنح أي مساعدات”.

ونبه بري بأن “اسرائيل تبيت عدوانا للبنان وهي أعدت كرة نار ومنظومات حربية لهذه الغاية، وندعو لزيادة الانتباه ورفع درجة الانتباه على الصعيد الوطني”، مشددا على ان ” الثلاثي الماسي المتمثل بجيشنا وشعبنا ومقاومتنا سيتمكنون من رد أي عدوان ونجدد أن تشمل مسؤولية الدفاع عن حدودنا ومجالنا الجوي بالسعي إلى الحصول على منظمات دفاع جوي”، داعيا الجميع “لاتخاذ كل الخطوات لتشكيل رأي عام دولي يعمل على تحرير مواردنا ورفض أي تواطىء داخلي لتأخير ذلك”.