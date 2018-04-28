هذا ما كشفه تيم حسن عن “الهيبة 2”!

تحدّث الممثل تيم حسن عن شخصية “جبل” التي جسّدها ضمن مسلسل “الهيبة”.

وأشار خلال ندوة شارك فيها الى أنّها شخصية واقعية ومثيرة للجدل ولكنّ “جبل” ليس مريضاً نفسياً، ليعقّب أحد الأطباء المشاركين في الندوة بأنّ شخصية “جبل” في المسلسل لا تعاني أي مرض نفسي، وهي شخصية معادية للمجتمع حيث أنّها تعتبر نفسها فوق القانون وتتاجر بالأسلحة والممنوعات، وهذا نابع من ثقة زائدة بالنفس، تصبح ظاهرةً مقلقة عندما تتخطّى حدودها في التعاطي مع الناس.

وكشف تيم حسن للجمهور عن عنصر تشويق في المسلسل، مؤكداً أنّ أحداث الجزء الثاني من “الهيبة” ستكشف التغييرات التي ستطرأ على هذه الشخصية.