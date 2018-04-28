9 علامات دالة على أنك أكثر ذكاء من الآخرين، فما هي؟

تقاس درجات الذكاء لدى الانسان منذ مئات السنين بالاعتماد على اختبارات الذكاء (IQ)، ومع ذلك توجد علامات يمكن الاستنتاج من خلالها أن صاحبها يملك ذكاء يفوق المعدل الطبيعي.

1- التحدث بأكثر من لغة

وقد تم تحديد تلك العلامات في تسع نقاط اولها القدرة على التحدث بأكثر من لغة، حيث أظهرت الدراسات أن التحدث بأكثر من لغة يخفض معدل الإصابة بمرض الزهايمر كما يؤثر على تطور الدماغ وفعاليته.

2- الحصول على معدل ذكاء (IQ) يفوق الـ 100

أما العلامة الثانية فتتمثل في الحصول على معدل ذكاء (IQ) يفوق الـ 100، باعتبار ان متوسط معدل الذكاء هو 100.

3- أنت الإبن البكر من علامات الذكاء الحاد!

وكونك الإبن البكر يمكن ان يكون احد علامات الذكاء الحاد‘ إذ اثبتت الدراسات أن الطفل الأكبر يسجل درجات ذكاء أعلى بمعدل ثلاث نقاط من أشقائه الأصغر سنا في اختبارات الذكاء، وهو أمر مرتبط بالتفاعلات الأسرية داخل المنزل.

4- تحب القطط ( سبب غريب للذكاء )

وأشار بعض الدراسات إلى أن حب القطط من شانه ان يكون احد علامات الذكاء الفائق حيث أجريت اختبارات على 600 طالب وطالبة فوجد الباحثون ان 11% من محبي القطط حققوا معدلات ذكاء أكثر من محبي الكلاب.

5- الحصول على شهادة جامعية يعتبر من علامات الذكاء!

ويعد الحصول على شهادة جامعية من بين علامات الذكاء الفائق حيث لا يمكن للجميع الالتحاق بالجامعة فذلك يعتمد على مؤهلات الأشخاص.

6- أن تكون أعسر

أما أن تكون أعسر أي أن تستخدم يدك اليسرى فذلك يجعلك من بين الأشخاص الذين يملكون ذكاء يفوق المعدل الطبيعي وفقا لإحصائيات تقول إن الـ 10% من سكان العالم ممن يستخدمون اليد اليسرى يملكون مهارات معرفية أفضل من الأشخاص الذين يعتمدون اليد اليمنى.

7- الشعور بالقلق أحد أهم العلامات التي تدل على الذكاء

ويبدو أن الشعور بالقلق ليس بالأمر السيء فهو أحد أهم العلامات التي تدل على الذكاء الفائق للأشخاص بعد أن أكدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يشعرون بالقلق أكثر من غيرهم يسجلون أعلى معدلات ذكاء.

8- أن يكون الشخص طريف

وإذا كنت أحد الأشخاص الطريفين فذلك من علامات الذكاء الذي يفوق المعدل الطبيعي حيث كشفت الدراسات أن مجمل الأشخاص الذي يملكون نسب ذكاء مرتفعة يتمتعون بشخصية مسلية تجعلهم أكثر جاذبية.

9- الابتعاد عن اليقين والشك في نفسك انك ذكياً

وأهم ما يدل على أنك شخص ذو معدل ذكاء فائق ابتعادك عن اليقين وشكُّك في ذكائك نفسه اقتداء بمقولة الفيلسوف اليوناني سقراط التي تقول بأن “الحكمة الحقيقية الوحيدة هي معرفة أنك لا تعرف شيئا”.