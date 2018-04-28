وصول الدفعة الأولى من صناديق اقتراع المغتربين

وصلت الدفعة الأولى من صناديق اقتراع المغتربين حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، من الإمارات العربية المتحدة، إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، على متن طائرة تابعة لشركة Dhl.

وتسلمت وزارة الخارجية والمغتربين ممثلة بمديرة شؤون الاغتراب السفيرة فرح بري، ومديرة الشؤون السياسية للاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس والدبلوماسيان في وزارة الخارجية والمغتربين جان صادر وشربل نمر، بعد صعودهم إلى متن الطائرة، الطرود الدبلوماسية، التي تحوي صناديق الاقتراع المختومة بالشمع الأحمر، للبنانيين المقيمين في دولة الإمارات، وعددها 13 صندوقا.

وتجري الآن عملية نقل الطرود إلى مكاتب الشركة، في مبنى المطار، ليتم نقلها في ما بعد إلى مصرف لبنان، مع مواكبة أمنية مشددة، وسيتم إيداعها في الغرفة السرية في مصرف لبنان.