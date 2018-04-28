برّي عن باسيل: “يبرغت” اليوم في دائرتنا

رد رئيس مجلس النواب نبيه برّي على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي قال اليوم خلال لقائه مناصري التيار الوطني الحرّ في مغدوشة إنّهم “اذا كانوا يريدون منعنا عن مقعد نيابي فلا يمكنهم منعنا من التعبير عن رأينا كما نريد ونقول من الجنوب ان الفساد لا يعيش مع التحرير والمقاومة”.

وقال برّي إنّ “هناك اليوم من يحاول تطيير رسالة لبنان وتدميرها عبر سواح انتخابيين، أحدهم “يبرغت” اليوم في دائرتنا، يتكلم عن حرية تلة مغدوشة ونسي من حررها، وعن المشاركة ودائرة جبيل خير دليل على المشاركة التي يتمتعون بها “.

وأوضح برّي أننا “من خلال الاستحقاق الانتخابي لن نقبل بجعل الجنوب قرباناً للمصابين بجنون العظمة والمعقدين نفسياً ولن نسمح بإضعاف الحاضن الشعبي للمقاومة وتحويله من موقع القوة للبنان لشراع مثقوب تتسلل منه رياح الفتنة”.

وأضاف أنّ “البعض يحاول أكل الناس عونطة” ونردد هنا مع فخامة الرئيس ميشال عون بقوله ارفضوا وانبذوا من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب بإستقرار الوطن، فهل يسمع الأقربون خاصةً والأبعدون هذا الكلام؟”.

وأمل برّي أن يكون قانون الانتخاب بداية لقانون آخر يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة أو على الأكثر 5 دوائر على اساس النسبية الكاملة مشيرًا إلى ان “القانون الانتخابي الحالي قسّم لبنان الى 15 لبنان”.