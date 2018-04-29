الجيش السوري يسيطر على أحياء القدم والعسالي والجورة جنوب دمشق

الجيش السوري يحكم السيطرة على أحياء القدم والعسالي والجورة جنوب دمشق، ويستهدف بنيرانه ما تبقى من تنظيمات إرهابية، كما يواصل تقدمه في الحجر الأسود ومحيطه، وذلك في إطار العمليات العسكرية الرامية لتحرير المنطقة بشكل كامل.

ذكرت وكالة “سانا” أنّ الجيش السوري أحكم السيطرة على أحياء القدم والعسالي والجورة جنوب دمشق، ويستهدف بنيرانه ما تبقى من تنظيمات إرهابية، مشيرة إلى أنه يواصل تقدمه في الحجر الأسود ومحيطه.

وكان مراسل الميادين أفاد في وقت سابق من مشارف حي القدم جنوب دمشق بأن الجيش السوري يخوض معارك مع تنظيم داعش في حي الجورة.

وواصلت وحدات من الجيش السوري تقدّمها في ملاحقة المجموعات المسلّحة في منطقة الحجر الأسود وذلك في إطار العمليات العسكرية الرامية لتحرير المنطقة بشكل كامل من جنوب دمشق.

وأفادت وكالة سانا الإخبارية السورية بأن وحدات الجيش بإسناد من سلاحي الجو والمدفعية واصلت تقدمها في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق بعد كسر تحصينات المسلّحين الأساسية في المنطقة، وكبّدتها خسائر في الأفراد ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، كما أحدثت شللاً في خطوط إمدادها.

كما تمكّنت وحدات الجيش البرّية خلال الأيام الماضية من كسر دفاعات المسلّحين وقطع العديد من خطوط إمدادها بعد اشتباكات عنيفة قُتل خلالها العديد من عناصرهم ودُمر العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة.

وفي سياق متصل، أفادت تنسيقيّات المسلّحين في شمال سوريا باغتيال نائب قائد جيش العزة خالد معراتي الملقّب بأبو لهب في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. التنسيقيات قالت إنّ حالة من الفوضى تسود إدلب على إثر سلسلة اغتيالات في المدينة خلال اليومين الماضيين وقد أعلنت هيئة تحرير الشام حظر التجوال في مدينة إدلب لثلاثة أيام.