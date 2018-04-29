سركيس يوضح حقيقة حجز بطاقات الهوية للناخبين

علق المكتب الإعلامي للمرشح عن المقعد الماروني في ​المتن الشمالي​ ​​سركيس سركيس​​ على “تكرار حادثة حجز بطاقات الهوية للناخبين من قبل مجموعات مشبوهة، وأشار إلى انه “تقوم مجموعات في ​منطقة المتن​ الشمالي بالطلب من المواطنين تسليمهم بطاقات الهوية، زاعمة بأنها تعمل لمصلحة المرشح سركيس. كما تعد هذه المجموعات المواطنين بالخدمات وبمبالغ مالية”.

وأكد في بيان له أن “لا مجموعات مكلفة من قبل سركيس في المتن. ولا صحة لطلب حجز البطاقات، ولَم يعرض مالاً على أحد أو يطلب من أي شخص دفع الأموال بإسمه”. ولفت إلى أن “المرشح سركيس متواجد في مكتبه لاستقبال المتنيين والتباحث في مشاكلهم كافة، وهو كعادته يشرف شخصيا على التواصل مع المتنيين ومن دون أي مجموعات مفبركة”.