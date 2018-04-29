رئيس الفلبين: كيم جونغ أون معبودي!

أشاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأكد أنه أمسى معبوده بعد قمة الكوريتين مؤخرا، واصفا إياه ببطل اليوم.

ونقلت بوابة Rappler عن الرئيس الفلبيني بعد عودته من سنغافورة: “يجب أن تعرفوا أنه أصبح معبودي”.

ورحب رئيس الفلبين بتعهد بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي وأكد أنه يأمل في لقاء كيم جونغ أون ذات مرة، “لتهنئته”، ولم يستبعد أن ينظر كيم جونغ أون إليه كصديق.

وعقدت صباح الجمعة قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين البلدين، تبنى الجانبان في ختامها بيانا تعهدا فيه بالعمل على التطبيع تمهيدا لسلام دائم وعلاقات بناءة، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.