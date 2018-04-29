قريباً .. انخفاض أسعار تذاكر الطيران في سورية !!

كشف مصدر خاص في شركة أجنحة الشام للطيران , أن سبب تذبذب أسعار تذاكر الطيران يعود لموعد حجز المسافر للتذكرة.

حيث إن التذاكر التي تحجز في اَخر لحظة يمكن أن تكون الأغلى ثمناً ، وعلى العكس كلما كان عدد المقاعد الشاغرة أكبر ينخفض سعرها ، لذلك يتوجب حجز التذكرة بمجرد اتخاذ القرار بالسفر ، كما أن أفضل وقت لحجز تذاكر الطيران بأسعار أقل ، هو في بداية الأسبوع، ففي هذه الأيام تقوم عادة شركات الخطوط الجوية، بالإعلان عن حسومات وعروض خاصة.

وأضاف المصدر أنه بالرغم من سنوات الحرب التي سببت تضخماً اقتصادياً على كافة الأصعدة ومنها قطاع النقل ، إلا أن تكاليف النقل الجوي في سوريا تعتبر الأرخص مقارنة بالدول الأخرى، حيث كانت لا يقل عن 25 شركة طيران عربية ودولية متواجدة في المطارات السورية ، ومع عودة هذه الشركات للعمل قريباً في سوريا ستتجه الشركات السورية لتخفيض أسعارها بسبب حالة المنافسة ما بينها وبين شركات الطيران الأخرى.

وأكد المصدر أن الشركات المحلية جاهزة لمنافسة الشركات العربية والدولي فور عودتها لمزاولة نشاطها في سوريا، سواء على صعيد الخدمات المقدمة وأسعار التذاكر وتعدد الوجهات، معتبراً أن الشركات السورية تسعى لزيادة وجهاتها لكن بسبب الحظر المفروض عليها فإن وجهاتها محدودة في الوقت الحالي.

وفيما يخص رحلات الطيران الداخلي ، بين المصدر أن قرار عودة أسعار تذاكر الطيران الداخلي بعد أن تم تخفيضها خلال الفترة السابقة ، جاء إثر استقرار الوضع الأمني بين المحافظات السورية وإمكانية التنقل البري ، ومع ذلك لا تعد الأسعار مرتفعة إذ لا يتجاوز سعر التذكرة 40 دولار في الطيران الداخلي.

وعن سبب ارتفاع سعر تذكرة الطيران الخارجي عن الداخلي بالرغم من أن بعضها يستغرق نفس المدة ، أوضح المصدر أن ارتفاع أسعار النقل الجوي الدولي عن أسعار النقل الجوي الداخلي يعود إلى ارتفاع تكلفة الرحلات الجوية الدولية عن مثيلاتها الداخلية.

حيث تتكلف شركات الطيران مصاريف عديدة ، مثل أسعار الطائرات والمنشآت والآليات والمطارات ونسبة استهلاكها وأجور الركب الطائر والموظفين والعاملين وأجور الصيانة والإصلاح وأسعار الوقود وأسعار المنشورات والإعلانات وأسعار مبيت الركب الطائر ورسوم العبور ومبيت الطائرات في المطارات والرسوم المتوجبة لمنظمات الطيران العالمية الخ … وهذه المصاريف تتكلفها شركات الطيران سواء في التشغيل الداخلي أم في التشغيل الدولي.