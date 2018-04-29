نسبة الاقتراع حتى الساعة 12 ظهراً بلغت في أوروبا 5% و 54.7% في استراليا

4 ساعات ago - 12:28 مساءً
4 ساعات ago
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