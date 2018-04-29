31 من أصل 32 طرد ديبلوماسي وصل لبنان

4 ساعات ago - 1:05 مساءً المصدر: مواقع
31 من أصل 32 طرد ديبلوماسي وصل لبنان

تفيد وزارة الخارجية والمغتربين أنه وصل حتى الان الى مطار رفيق الحريري الدولي31 من أصل 32 طرداً ديبلوماسياً يحتوي على صناديق الاقتراع والمغلفات وبداخلها ظروف إقتراع المغتربين اللبنانيين المختومة بالشمع الاحمر، والذين أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في الدول العربية، وتم إرسالها الى مصرف لبنان. وسيصل الصندوق المتبقي من جدة يوم غد الاثنين عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

4 ساعات ago

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