التوصل لاتفاق في ببيلا وبيت سحم ويلدا

أعلن الوفد المفاوض عن الفصائل المسلَّحة في بلدات “يلدا، ببيلا وبيت سحم” بريف دمشق الجنوبي، عبر بيانٍ له عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة السورية برعاية مركز المصالحة الروسي، حيث يقضي الاتفاق، بإخراج رافضي المصالحة في البلدات المذكورة إلى مناطق أٌخرى لم تذكر في البيان وذلك بعد تأمين جهات المنطقة بضمان الجانب الروسي.

كما نصَّ الاتفاق على أمكانية بقاء الراغبين ضمن البلدات بعد تسليم أسلحتهم للشرطة العسكرية الروسية وتسوية وضعهم مع الجيش السوري، مع منح المتخلفين عسكرياً تأجيل عن الخدمة لمدة ستة أشهر وامكانية التطوع بالجيش السوري، لمن يرغب.

وينص الاتفاق أيضا على التزام الحكومة السورية بتقديم كافة أنواع الدعم الانساني للمتبقين ضمن البلدات، وتأمين العودة السريعة لمؤسسات الدولة الطبية والتعليمية والخدمية.