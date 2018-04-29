اقتراع المغتربين.. السماح بتصوير خلفية الناخب وبعيداً من العازل

أشار رئيس غرفة العمليات لمتابعة اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج السفير بلال قبلان الى “ان الاوامر أعطيت لجميع رؤساء الاقلام بالسماح لمندوبي المرشحين بتصوير الناخب بعيدا من العازل او الناخب بعد أخذ اذنه شرط ان تكون الصورة خلفية دون اظهار وجهه، الا اذا وافق الناخب شرط الا تكون الكاميرا ثابتة، تحاشيا لاي تأثير معنوي على الناخبين.

واذاع السفير قبلان آخر نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة الثانية عشرة وجاءت على الشكل التالي:

رومانيا 65 مقترعا، اليونان 41، هولندا 11، الدانمارك 27، السويد 195، بلجيكا 71، سويسرا 67، فرنسا 331، اسبانيا 25، ايطاليا 54، المانيا 257، بريطانيا 72.

مجموع المقترعين 1216 والنسبة خمسة في المئة على مستوى القارة الاوروبية: أرمينيا 53 من اصل 311 النسبة 17%.

وأعلن قبلان انه بسبب اقبال المقترعين في القارة الافريقية لم تصلهم بعد اية ارقام وقد وصلتنا احصاءات من الغابون حيث بلغ عدد المقترعين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا 13 كونغو، 17 نيجيريا، 127 المجموع 155.

وفي اوستراليا، بلغت نسبة المقترعين 54,5 وبالتالي تكون النسبة 45,7.

وعن شكاوى بعض المقترعين بالنسبة لتسجيل اسمائهم، اشار السفير قبلان الى انهم تلقوا 3 شكاوى لاسماء غير موجودة على لوائح الشطب، و”نحن نعمل على حلها مع وزارة الداخلية”.