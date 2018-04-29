كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر تدريجيا يوم الإثنين بكتل هوائية جافة ودافئة.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و تتكون طبقات من الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد. الإثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. اما في المناطق الداخلية يكون الطقس غائم و تتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية مع احتمال حدوث برق ورعد.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح شرقية ناشطة تشتد احيانا تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة و ظهور طبقات من الغبار تسوء معها الرؤية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 بالمئة.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس:52,05 ساعة غروب الشمس:19,19 .