وفاة مغترب بعد ادلائه بصوته

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل في تغريدة له على حسابه “تويتر”، انه “مرة أخرى يصاب الانتشار اللبناني بفاجعة، اليوم خسر لبنان احد شبابه الواعدين السيد روني الحاج حسن الذي توفي في أبوجا بحادث سير وذلك بعد قيامه بواجبه الوطني وادلائه بصوته في السفارة اللبنانية في نيجيريا. نتوجه بأحر التعازي لأسرة الفقيد”.
أعلن وزير الخارجية جبران باسيل في تغريدة له على حسابه “تويتر”، انه “مرة أخرى يصاب الانتشار اللبناني بفاجعة، اليوم خسر لبنان احد شبابه الواعدين السيد روني الحاج حسن الذي توفي في أبوجا بحادث سير وذلك بعد قيامه بواجبه الوطني وادلائه بصوته في السفارة اللبنانية في نيجيريا. نتوجه بأحر التعازي لأسرة الفقيد”.