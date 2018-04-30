وفاة مغترب بعد ادلائه بصوته

2 ساعتين ago - 9:22 صباحًا
وفاة مغترب بعد ادلائه بصوته

أعلن وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تغريدة له على حسابه “تويتر”، انه “مرة أخرى يصاب الانتشار اللبناني بفاجعة، اليوم خسر لبنان احد شبابه الواعدين السيد روني الحاج حسن الذي توفي في أبوجا ب​حادث سير​ وذلك بعد قيامه بواجبه الوطني وادلائه بصوته في ​السفارة اللبنانية​ في ​نيجيريا​. نتوجه بأحر التعازي لأسرة الفقيد”.

2 ساعتين ago

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