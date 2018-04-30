انعاش القاعدة الحزبية لـ”جنبلاط” و “الحريري” !

اعتبرت مصادر سياسية لصحيفة “الحياة” أن تبادل الود السياسي بين زعيم تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري وبين رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط انعش قاعدتهما الانتخابية في دائرة الشوف- عاليه وأدى إلى استيعاب أجواء التوتر التي كانت قائمة بينهما، ما من شأنه أن يدفع إلى تنفيس أجواء الاحتقان بين محازبيهما، ورفع منسوب الاقتراع في هذه الدائرة خصوصاً أنهما يخوضان الانتخابات على لائحة موحدة بالتحالف مع حزب “القوات اللبنانية”.



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