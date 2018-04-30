جولات الحريري تضاعف مسؤولية أجهزة الأمن !

أكد مصدر أمني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “جولات رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على البلدات القريبة من الحدود، تضاعف المسؤولية على ​الأجهزة الأمنية​، التي تتخذ إجراءات مسبقة، وتشدد إجراءاتها قبل ساعات من حصول الزيارة للمنطقة”، موضحاً أن “الوضع يستلزم تعزيزات ورفع عدد العناصر التي تتولى مهمات الحماية والاستطلاع، بحيث تعمل على إفراغ الطرقات من السيارات، وتسيير دوريات راجلة وسيّارة، وتثبيت عناصر على الطرق والمفارق والمنعطفات، وتنظيم ​حركة السير​ وتمنع ازدحامها لتسهيل وصول المواكب”.



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