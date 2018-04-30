كم لبناني شارك في انتخابات الخارج.. ؟

بلغ مجمل نسبة اقتراع المنتشرين في القارات كافة 55.14 في المئة.

وأشارت المعلومات إلى أنّ 45765 لبنانياً شاركوا في الانتخابات النيابية في الخارج، اي بنسبة 55.14 في المئة من المسجلين.

وفي التفاصيل، جاءت نسبة اقتراع اللبنانيين للانتخابات النيابية في عدد من الدول الاوروبية على الشكل التالي:

– رومانيا 191 من 270 نسبة 70.74 بالمئة

– اليونان 160 من 256 اي 62.5 بالمئة

– هولندا 119 من 228 اي 52.1 بالمئة

– الدنمارك 139 من 250 اي 55.6 بالمئة

– السويد 1149 من 1910 اي 60.1 بالمئة

– بلجيكا 796 من 1053 اي 75.5 بالمئة

– سويسرا 441 من 889 اي 49.6 بالمئة.

– اسبانيا 115 من 376 اي 30.5 بالمئة.

– ايطاليا 395 من 729 اي 53.4 بالمئة.

– بريطانيا 961 من 1824 اي 52.6 بالمئة.

وجاءت نسب اقتراع اللبنانيين للانتخابات النيابية في قارة افريقيا على الشكل التالي:

– جنوب افريقيا 191 مقترع من اصل 312 ناخب اي بنسبة 52 بالمئة،

– الغابون 165 من 251 اي بنسبة 57 بالمئة

– الكونغو 207 من 341 بنسبة 49.6 بالمئة.

– نيجيريا 916 من 1263 اي 60 بالمئية.

– بنين 170 من 217 بنسبة 78.3 بالمية.

– ساحل العاج 1658 من 2345 بنسبة 70.4 بالمئة

– ليبيريا 151 من 211 بنسبة 63 بالمئة

– سيراليون 109 من 260 بنسبة 41.9 بالمئة

– السنغال 269 من 400 بنسبة 67.25 بالمئة

– غينيا 266 من 439 اي بنسبة 60.6 بالمئة

غانا 249 من 249 بنسبة 66.4 بالمئة.

وأفادت قناة الـ”أم تي في” من وزارة الخارجية، ان “نسبة المقترعين في فرنسا بلغت 61.9 في المئة، وفي المكسيك 35.6 في المئة، ومجمل بلدان افريقيا 65 في المئة.

وقد بلغ عدد المقترعين في كندا 3734 من أصل 6195 .

وأفادت المعلومات أن نسبة الإقتراع في الولايات المتحدة تخطّت الـ50 في المئة في معظم الولايات، فيما سجّلت في كندا 49 في المئة.