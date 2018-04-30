أهالي كفريا والفوعة سيتحررون بشكل كامل

أفادت وكالة “سانا” بالتوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات المسلحة والحكومة السورية، ونشرت تفاصيل الاتفاق.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق ينص على “خروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين”.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الاتفاق سيحرر فيها 1500 من سكان كفريا والفوعة المحاصرين.

وذكرت أن الاتفاق يقضي أيضا بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر يوم الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.