“لواء فاطميّون” يكذب أنباء تعرّض موقع له لهجوم صاروخي في حلب

كذّب قائد “لواء فاطميّون” الأنباء المتداولة حول تعرّض موقع تابع للوائه لهجوم صاروخي في حلب، نافيا وقوع خسائر بشرية في صفوف مقاتليه.

وقال في حديث لوكالة “تسنيم” الإيرانية الاثنين: “قاعدة هذا اللواء قرب مدينة حلب سالمة مئة في المئة، ولم يقتل أحد من عناصر اللواء في هذا الهجوم المزعوم”.

وتداولت بعض وسائل الإعلام صباح اليوم أنباء عن تعرض موقع تابع لـ”لواء فاطميّون” قرب قرية نهر البارد في ريف حماة الغربي لهجوم صاروخي.

وأفاد مصدر عسكري سوري بوقوع انفجارات متتالية في ريفي حماة وحلب مساء الأحد، ناجمة عن استهداف مواقع عسكرية بصواريخ معادية مجهولة المصدر.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر عسكرية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي.