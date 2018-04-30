رياح ناشطة وغبار.. فكيف سيكون الطقس غداً ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح مع ظهور طبقات من الغبار، ويتوقع تساقط أمطار محلية على المرتفعات والداخل اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، بينما يبقى متقلب وماطر أحيانا في الداخل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، أما في المناطق الداخلية فيكون الطقس غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد في البقاع الشرقي.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح مع ظهور طبقات من الغبار، ويتوقع تساقط أمطار محلية على المرتفعات والداخل اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما تتساقط أمطار خفيفة محلية في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر.

– الحرارة على الساحل من 17 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الارز من 8 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و70 %.

– حال البحر منخفض الموج رارة سطح الماء 23 درجة.

– الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:52 ساعة غروب الشمس: 19:19