باسيل: لبنان سجّل انتصاراً كبيراً

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل انّ “انتخابات المغتربين سابقة ستؤدي فيما بعد الى عودة المغترب اللبناني الى وطنه ووطنيته ومشاركته في صنع القرار”. وأضاف “أنّ لبنان سجل انتصارا كبيرا لكل اللبنانيين في الانتشار ونسب اقتراع المغتربين كانت مقبولة جدا بعكس ما يروّج له”.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في وزارة الخارجية: ” لبنان سجل انتصارا كبيرا لكل اللبنانيين في الانتشار ونسب اقتراع المغتربين كانت مقبولة جدا بعكس ما يروّج له”.

وأضاف: “حصل تعاون بين وزارتي الداخلية والخارجية ولم يجرِ تنافس بيننا وأشكر الوزير نهاد المشنوق وفريق الداخلية وهذا النجاح يسجل لهم”، مشدّدا على أنّ “في تاريخ لبنان لم تحصل عملية انتخابية بهذه الشفافية وهذا يؤكد أننا نستطيع أن نفعل الأمر نفسه في لبنان”.

وأشار باسيل الى انّ “كلفة العملية الإنتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف دولار فيما عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج بلغت 40 ألف دولار”. واعتبر أنّ “أهم ما في الشكاوى أنها طالت كل التيارات السياسية والمرشحين”.

وأكّد انّ “هناك جهات سياسية في لبنان لديها إمكانية حركة أقل من غيرها في الخارج في طليعتها حزب الله وبالدرجة الثانية حركة أمل ويليهما التيار الوطني الحر بسبب الوضع السياسي”.

وأردف: “نسبة الاقتراع العامة للبنانيين في الانتشار بلغت 59 في المئة وهي نسبة جيدة “. وتابع: “المحصلة لنسب المقترعين في الخارج: أستراليا 58 بالمئة، أوروبا 59.5 بالمئة، أفريقيا 68 بالمئة، أميركا اللاتينية 45 بالمئة، الدول العربية حوالى 69 بالمئة، أميركا قد تصل إلى 55 بالمئة”.

وأفاد باسيل أنّ “الصناديق موجودة تحت مراقبة الكاميرا والمندوبين والشفافية كاملة في هذا المجال”.