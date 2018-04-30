“تلفزيون لبنان” يواصل استقبال المرشحين مجاناً

يواصل تلفزيون لبنان استقبال المرشحين للانتخابات مجانا وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع هيئة الاشراف.

وتاتي هذه الخطوة بتوجيهات من وزير الاعلام ملحم رياشي وتستمر حتى ليلة الانتخابات لتختتم بحلقة مباشرة على الهواء تجمع مرشحين يمثلون مختلف القوى السياسية والمستقلين تحت عنوان “قبل الصمت” نسبة الى بدء الصمت الانتخابي منتصف ليل الجمعة السبت.

ويتابع الوزير رياشي مع مديرية الاخبار استضافة المرشحين المقدر عددهم حتى الان بمئتي مرشح من كل لبنان وهم يشرحون برامجهم الانتخابية ويقدمون اراءهم في حوارات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقد بدات الخطوة قبل اسبوعين واقتضت الغاء البرامج العادية وتكثيف الحوارات مع المرشحين من الصباح وحتى منتصف الليل مجانا.