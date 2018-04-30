بسبب صورة.. عقوبات بحق نادي “تشرين” !

أصدر اتحاد كرة القدم في سوريا عقوبات بحق نادي تشرين الرياضي، بعد دراسته لتقرير مباراته الأخيرة مع الاتحاد و ماجرى فيها من رفع “ألتراس” جماهير تشرين “تيفو” عملاق تظهر فيه صورة للرئيس بشار الأسد مع عبارة “سوا منحارب الاتحاد الرياضي الفاسد”.

و جاء في تقرير العقوبة ما يلي:

تغريم نادي تشرين غرامة مالية مقدارها 200 الف ليرة سورية مع إقامة المباريات المتبقية لفريق تشرين من دون جمهور و خارج مدينة اللاذقية و المقررتين مع ناديي الوثبة و الشرطة .. الأولى تقام في حماه بتاريخ 12/5/2018 و الثانية في حمص 17/5/2018 ..بسبب قيام جمهور نادي تشرين بتوجيه الشتائم لقيادة الاتحاد الرياضي ومدير المنتخب الوطني مع رفع لافتة تسيء للاتحاد الرياضي قبل بداية الشوط الثاني من المباراة وإشعال النار والدخان الكثيف في المدرجات و توجيه الشتائم الى مراقب المباراة وقيام الحكم بتوجيه انذار لجمهور تشرين عن طريق كابتن الفريق وذلك استنادا للمادة الرابعة من الفقرة 3/4 بسبب تكرار المخالفات في نفس الموسم.