بالصور: خلال أربعة أيام.. دمشق تغرق مرتين!!

خلال مدة لم تتعدَ الأربعة أيام، غرقت العاصمة دمشق بمياه الأمطار مرتين، وتسببت غزارة الهطل المطري بتشكل سيول عرقلت حركة المواطنين.

المطر الذي لم يستمر سوى لساعة واحدة كان كفيل بجعل دمشق تسبح في بحره، وكشف مجدداً عيوب الصرف الصحي في معظم شوارعها.

وعلى الرغم من فظاعة ماجرى بالمرة السابقة وكل نداءات الاستغاثة التي وجهها المواطنون للجهات المعنية لحل تلك المشكلة، إلا أنه ومن الواضح أن نداءاتهم قد ذهب أدراج الريح، ولم تلقَ أذناً صاغية، فما حدث يوم الخميس قد تكرر اليوم، “المشهد ذاته والتفاصيل ذاتها والضحية كما جرت العادة هم المواطنون”.

وقد رصدت عدسة دمشق الآن كيف تحول أحد أهم أسواق العاصمة دمشق، إلى مجمع لمياه الأمطار، وكيف تحولت أدراج ساحة عرنوس إلى مجرى للسيول.

والواضح من تكرار المشكلة على مدار أعوام، بأننا أصبحنا بحاجة لإعادة النظر بشبكة الصرف الصحي ككل، وعدم الاكتفاء بالإصلاحات المؤقتة.