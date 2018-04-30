محفوض: أنتظر تسونامي قواتي

غرّد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر تويتر فقال:
أثبتت القوات اللبنانية أنها الحزب الأكثر تنظيما وأدلجة كما في لبنان كذلك بالاغتراب وهذا يعود لمدى الإلتزام لدى القواتيين وعليه وبعد صعود نجم سمير جعجع وإضفائه منسوبا من الصدقية والمصداقية في السياسة اللبنانية من المتوقع أن تحصد القوات إنتخابيًا ما زرعته خلال سنوات من نضالها.
وقال محفوض: ولعلّ التراكم الذي سجلّته القوات اللبنانية من خلال الأداء المميز في سلوكها العام وتحديدا في مناقبية وزرائها ونوابها ناهيك عن الإحترام الذي فرضه سمير جعجع على خصومه قبل الحلفاء سيُنتج مفاعيل إيجابية ومنها على سبيل المثال لا الحصر أتوقع تسونامي قواتي في دائرة زحلة.