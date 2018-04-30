محفوض: أنتظر تسونامي قواتي

غرّد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر تويتر فقال:

أثبتت ⁧القوات اللبنانية⁩ أنها الحزب الأكثر تنظيما وأدلجة كما في ⁧لبنان⁩ كذلك بالاغتراب وهذا يعود لمدى الإلتزام لدى القواتيين وعليه وبعد صعود نجم ⁧سمير جعجع⁩ وإضفائه منسوبا من الصدقية والمصداقية في السياسة اللبنانية من المتوقع أن تحصد القوات إنتخابيًا ما زرعته خلال سنوات من نضالها.

وقال محفوض: ولعلّ التراكم الذي سجلّته ⁧القوات اللبنانية⁩ من خلال الأداء المميز في سلوكها العام وتحديدا في مناقبية وزرائها ونوابها ناهيك عن الإحترام الذي فرضه ⁧سمير جعجع⁩ على خصومه قبل الحلفاء سيُنتج مفاعيل إيجابية ومنها على سبيل المثال لا الحصر أتوقع تسونامي قواتي في دائرة ⁧زحلة⁩.