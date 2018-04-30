وزارة “السياحة” تفوز بجائزة في معرض دبي

عقد وزير السياحة أواديس كيدانيان مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في فندق “فينيسيا” للاعلان عن نيل وزارة السياحة جائزة “افضل جناح” من حيث التصميم في معرض السفر والسياحة العربي في دبي، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر والمديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك وعدد كبير من اصحاب مكاتب السفر والسياحة والفنادق.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقت السردوك كلمة ترحيبية افتخرت فيها بنيل هذه الجائزة “التي تعني انه رغم الظروف المالية والاقتصادية المتواضعة، تمكنت الوزارة من الحصول على هذه الجائزة بفضل ارشادات وحكمة الوزير كيدانيان من خلال الثقة التي وضعها لإنجاز هذا العمل”. وقالت: “إن القطاع الخاص اللبناني من خلال فريق “ايس” الذي قام بتصميم هذا الجناح فقد يمكن ان يقدم الكثير من الابداعات رغم صغر مساحة الجناح مقارنة بكبر الجناحات التي كانت موجودة في المعرض”.

ثم تحدث المدير العام لشركة “ايس” شادي فياض فأشار الى “نيل وزارة السياحة هذه الجائزة رغم صغر ساحة الجناح والاموال المخصصة لذلك”.

وأكد فياض “ان هذه النتيجة تؤكد على الارادة بأن شعب لبنان هو شعب مبدع ومثقف، وان الابداع هو سمة الناس التي تسعى نحو الافضل”.

اما كيدانيان فشكر “كل القيمين على القطاع السياحي لتعاونهم معه كوزير سياحة ومع وزارة السياحة”، متحدثا عن “الصعوبات المادية التي تواجه وزارة السياحة في المشاركة في المعارض السياحية الدولية”.

ولفت الى أن “معايير الحكام ركزت لاختيار صاحب جائزة أفضل تصميم لجناح سياحي، على تحديد جناح يخطف الانظار بتصميم مبدع يظهر ان المساحة المتوافرة تم استعمالها بأفضل طريقة ممكنة وبجذب أكبر عدد من الزوار”.

وقال كيدانيان: “في السنة الماضية، وعدنا بأن تكون افضل سنة في السياحة لكن الظروف لم تساعدنا. هذه السنة ان شاء الله، لن تعترضنا اي مشاكل تعيق تقدم السياحة وذلك بفضل جهود فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة حول موضوع الحظر الخليجي من خلال رفعه عن سفر الخليجيين الى لبنان، اضافة الى أعداد السياح الاوروبيين الكبيرة. ونأمل ان تكون هذه السنة مميزة وأقول اذا نجحنا يكون نجاحا مشتركا، واذا سقطنا يكون سقوطنا مشتركا ايضا”.

الجدير ذكره ان المعرض استقبل اكثر من 2500 عارض و4 آلاف متخصص ومهني في مجال السياحة من 150 دولة.