بروجردي يحدد موعد الخروج من سوريا

اعتبر علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أن وجود مستشاري بلاده العسكريين في سوريا ساهم في “إحباط الحسابات الأمريكية الرامية لتقسيم سوريا”.

وقال بروجردي لوكالة “إرنا” الإيرانية، اليوم الاثنين: “مستشارونا العسكريون قدموا إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية، وسيبقون هناك حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية وتحرير كافة المناطق السورية منها”.

وأضاف: “العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا، يهدف إلي حماية الإرهاب وتعزيز روح القوات الإرهابية المهزومة المدعومة من تلك الدول”، مشيرا إلى أن “واشنطن عبر عملياتها العسكرية العقيمة تحاول إعادة ماء الوجه الذي فقدته خلال السنوات السبع منذ بدء الأزمة السورية. نحن ندين بشدة هذه الاعتداءات”.

كما دان العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا وقال: “الكيان الإسرائيلي الغاصب كشف ومن خلال هذا الهجوم، عن أنه كيان معتد ويجب مواجهته”.

وختم، أن “الحكومة السورية تبسط سيطرتها وسيادتها على كل الأراضي السورية، وأن الشعب السوري بدأ يعود تدريجيا إلى المناطق المحررة وإلى نمط حياته العادي”.

ووصل بروجردي، حسب وكالة “فارس” مساء الأحد إلى دمشق على رأس وفد برلماني، والتقاه الرئيس السوري بشار الأسد وبحث الجانبان التطورات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالشأن السوري.