استخباراتي إسرائيلي: شهر آيار سيكون ساخن جداً

قال عاموس يدلين الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، إن قصف المواقع العسكرية السورية الأخير تم بقدرات جيش منظم، مستبعدا قدرة المعارضة السورية على ذلك.

وأضاف يدلين في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم: “حجم التفجير وقوته لا يمكن أن يسببه مقاتلو المعارضة الواقعين تحت هجمات النظام السوري، والذين ينسحبون من مناطق الهجوم حاليا، ولا بد أن يكون القصف قد جاء من جيش منظم”.

وحول الجهة التي نفذت هذا القصف، اعتبر يدلين أن “هناك احتمالين فقط، وهما أن تكون الولايات المتحدة قد نفذته، كتتمة للقصف الذي بدأته قبل أسبوعين، أو جهة أخرى لا أستطيع الجزم بهويتها”.

وأشار يدلين إلى أنه يجب طرح السؤال عن أهداف هذا القصف و”هل استهدف قافلة لنقل السلاح لحزب الله، أم استهدف مواقع بنى تحتية إيرانية في سوريا”.

وأضاف: “ليس سرا أن إيران تريد الانتقام من إسرائيل لأنهم يرون أننا مسؤولون عن القصف السابق، وقبل أن يردوا على ذلك القصف، جاء قصف آخر .. هل القتلى سوريون أم إيرانيون؟ إذا كانوا إيرانيين فسينضمون للحساب المفتوح معنا، ومعناه أن شهر مايو سيكون متوترا جدا وقابلا للتصعيد”.