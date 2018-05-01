نداء “إنتخابي” من حبيب الشرتوني لأنصاره

حصل موقع “الحدث نيوز” على نص رسالة ارسلها القيادي القومي المتواجد خارج البلاد، حبيب الشرتوني، تتضمن توجيهاً إنتخابياً لانصاره بضرورة الاقتراع لصالح اللائحة التي يرأسها رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب.. وهذه نص الرسالة:

كنت تمنيتُ على القوميين تسجيل وقفة عز للتاريخ… يتباهون كلامياً بها. في السياسة بالطبع، لتؤخذ عبرةً في المستقبل وفي كل دوائر لبنان الانتخابية وتتلخّصُ في أن يقاطعوا حلفاء قيادتهم المُباع قرارها في السوق السياسي منذ زمنٍ بعيد حتى لا تعاودَ الكرّة وتبيع أصواتهم وإراداتهم الحرّة من جديد

ولينتخبوا بعدها معارضين لها أو أصدقاء نظيفي السمعة ممن سجّلوا في مرحلةٍ ما موقفاً مؤيداً لقضايانا الوطنية والقومية أو كانوا مدافعين عن المواطنية لا الطائفية… أو حملوا هموم الناس وقدموا لهم شيئاً مفيداً لأنّ لا أحد معصومٌ عن السعي لتحقيق المصلحة والربح

إنها دعوةٌ صريحة من الأمين حبيب الشرتوني إلى القوميين للتصويت الى المدافع عنه: وئام وهاب الذي ينتهجُ الخطّ الوطني العروبي ويسعى لخدمة الناس.