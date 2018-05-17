نبيل بدر يثأر من نادي الانصار

عصفت نتائج الانتخابات النيابية بنادي الانصار الذي يعاني من الازمات اصلاً.

العاصفة بدأت حين رسب رئيس النادي المرشح عن المقعد السني في بيروت نبيل بدر الذي رد خسارته على عدم التزام جماهير النادي بالتصويت له ورفد اصواتهم لصالح تيار المستقبل الذي يقيم العداء على بدر منذ فترة طويلة.

وبناءً على ما حصل، عمم بدر رسالة يعلن خلالها ان بات في حلٍ من رئاسة نادي الانصار داعياً القيميين والمعنيين للتفضل بالتقدم لاستلام زمام النادي، وهذا نص الرسالة:

“بداية وبعيدا من نتائج الانتخابات وما رافقها من شوائب قد تصل الى حد الطعون في نتائجها أتقدم من كل المعنيين في نادي الأنصار الرياضي ومن يعتبروا انفسهم قيمين عليه وعلى مسيرته الرياضية بالرسالة التالية:لقد عملنا على مدار السنوات الماضية على رعاية هذا النادي رعاية كاملة ، وجهدنا للحفاظ على كينونته كما على بقائه بعيدا عن التجاذبات السياسية والمناطقية، واليوم وبعد أن أظهر معظم جمهور نادي الأنصار ولاءه لغير رئيسه وحفاظا على كرامة نادي الأنصار التي هي جزء لا يتجزأ من كرامة رئيسه، فإن رئيس نادي الأنصار يطلب من كافة القيميين والمعنيين المذكورين أعلاه التفضل بالتقدم لاستلام زمام النادي وهو نظيف من أية ديون ومدعما بباقة من اللاعبين اللبنانيين والأجانب ومنشأة رياضية كاملة جهزت أحدى ملاعبها حديثا وذلك قبل نهاية شهر أيار الجاري مع تصور كامل للمرحلة المقبلة علما أنه في السنة الأخيرة قاربت ميزانية النادي مبلغ مليون وسبعماية ألف دولار أميركي”.